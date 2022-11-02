Свежие спутниковые снимки зафиксировали в Беларуси самолеты с гиперзвуковыми ракетами из РФ (фото)

Россия перебросила в Беларусь одни из своих мощнейших ракет "Кинжал", у которых радиус действия 2000 километров и они могут лететь в 10 раз быстрее скорости звука.

В Сети опубликовали свежие спутниковые снимки, свидетельствующие, что на аэродром в "Мачулищах" (Беларусь) продолжают находиться МиГ-31К ВКС РФ, которые способны нести на себе гиперзвуковые аэробалистические российские ракеты "Кинжал" и могут запускать их на расстоянии 2 .

Подходящими фотографиями, сделанными Planet Labs, поделилось норвежское издание Faktisk.

"На свежих спутниковых снимках, полученных Fact Verifiable от Planet Labs, видны три российских самолета МиГ-31К на земле авиабазы Мачулищи к югу от Минска в понедельник ( 31 октября) в 09:41. Сама Беларусь не имеет таких самолетов. Эти же самолеты можно увидеть и на спутниковом снимке с утра 18 октября", — говорится в сообщении.

Кроме того, можно заметить несколько ракетных контейнеров, на которые обращала внимание британская разведка 1 ноября. Разведка предполагает, что в контейнерах могут храниться ракеты "Кинжал".

"Министерство обороны Великобритании заявляет, что Россия использует ракеты "Кинжал" в войне в Украине. Но впервые задокументировано, что они размещены в Беларуси. По словам британской защиты, это следует рассматривать как предупреждение России Запада о том, что Беларусь сейчас все активнее вовлекается. в войну в Украине", – пишут журналисты.

Фото: Faktisk

Фото: Faktisk

Отмечается, что "Кинжал" является восьмиметровой гиперзвуковой баллистической ракетой. Их официально представил диктатор РФ Владимир Путин в марте 2018 года. Эти ракеты могут развивать скорость 12350 километров в час. Это в десять раз больше скорости звука. "Кинжал" может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеголовками.

Напомним, советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что нельзя исключать возможность нанесения новых атак "Кинжалами" с территории Беларуси, куда были переброшены истребители с соответствующими ракетами.

Читайте также: