Свидетели "бавовны" на Крымском мосту: "Бахнул второй взрыв, погас свет"

Американские аналитики оценили, что инцидент на Крымском мосту существенно повлияет на положение российской армии.

Свидетели инцидента на Крымском мосту 17 июля рассказали, что слышали ночью два взрыва, а также о повреждениях на мосту после них.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Можем объяснить".

Так, один из очевидцев инцидента на Крымском мосту утверждает, что мост пострадал, но не разрушен.

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"Отбойник вывернутый был, плита моста съехала вниз", — сказал свидетель.

Еще одна свидетельница предполагает, что это "бесспорно был удар ВСУ", и утверждает, что "техническими причинами и не пахнет".

В чате "Крымский мост" очевидцы заявляют, что слышали два взрыва.

"Мы уже стояли после осмотра, собирались заезжать на мост, как бахнул второй взрыв, на половине моста погас свет, поехали мигалки", – сообщается в чате.

Жители соседних с мостом улиц тоже слышали взрыв.

Как взрыв на Крымском мосту повлияет на российскую армию

По оценкам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, инцидент на Крымском мосту сильно повлияет на положение российской армии.

"Россия будет иметь только одну наземную линию поставок – прибрежную магистраль на Азовском море – для поддержки (или эвакуации) своих десятков тысяч военнослужащих в оккупированных Херсона (имеется в виду Херсонщина – ред.) и Крыма", – пояснил Баррос.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля

На Крымском мосту прогремели два взрыва в ночь на 17 июля, после которых самопровозглашенные "власти" полуострова заявили о "чрезвычайном событии" в районе 145-й опоры моста. Российские паблики в то же время проинформировали, что "упал" пролет моста. На нем возникли длинные пробки и движение было остановлено.

Взрывы на Крымском мосту прокомментировал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что в оккупированном Крыму продолжается курортный сезон: "Из-за этого все больше людей курит в неустановленных для этого местах, потому что наплыв туристов. Поэтому у них ночью что-то взрывается".

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