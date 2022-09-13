Свидетельство бездарности российских генералов: военный эксперт назвал причины провала оккупантов в Харьковской области

В РФ продолжаются споры между представителями разных служб, но конфликты еще не дошли до крайней точки в отношении войны в Украине и не стали причиной провала россиян на Харьковском направлении.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в интервью ТСН.

"То, что произошло на Харьковском фронте, не является свидетельством споров. Просто абсолютный провал планирования оборонной операции. Они оккупировали территорию и были уверены, что их передовая группа войск под Изюмом, которая готовилась к наступлению на Славянском, Краматорском направлениях, является первым эшелоном, а то, что есть еще фланг, с которого украинские войска могут ударить, они почему-то не задумались", — пояснил эксепрт.

Самусь также рассказал о позициях россиян в этом направлении.

"На юге у них стоит первый эшелон, потом второй, потом "мобики" — логика есть. Но удар был нанесен по флангу", — отметил Самусь.

По его словам, говорить о том, что российская армия была слаба на этом направлении, тоже неправильно.

"Результаты трофейной или уничтоженной техники говорят о том, что там было очень много регулярных сил. Они просто взяты в плен, или сбежали, или уничтожены. Там сотни единиц бронетехники уничтоженной и трофейной, десятки танков, артиллерийских систем. Здесь провал полон точки зрения" организации обороны, фантастически операция была проведена, которую не ожидали российские командиры", – добавил он.

Эксперт уверен, что ситуация в Харьковской области — это не свидетельство конфликта, это свидетельство бездарности российских генералов.

Как сообщалось, во время заседания в Госдуме глава партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от понятия "специальная военная операция" и объявить мобилизацию.

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