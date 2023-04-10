Свидетельствует о высокой вероятности атаки: Россия вывела в море дополнительные корабли с "Калибрами" — Братчук

По информации Братчука, по состоянию на утро 10 апреля Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с ракетами.

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся российские корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также читайте Где атакуют оккупанты: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

"Учитывая тот фактор, что враг периодически выводит на боевое дежурство свои ракетоносители (с "Калибрамы" — ред.), вероятность атаки по Одесскому региону и югу нашего государства остается очень высокой. 4 ракетоносителя врага продолжают подстерегать" , — отметил он.

Добавим, что в воскресенье, 9 апреля, Россия держала в Черном море два ракетоносителя с восемью " Калибрами " на борту. Об этом сообщала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

Взрывы в Крыму сломали планы Путина - "хлопок" в Джанкое уничтожил российские "Калибры"

Читайте также: