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Свидетельствует о высокой вероятности атаки: Россия вывела в море дополнительные корабли с "Калибрами" — Братчук

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Свидетельствует о высокой вероятности атаки: Россия вывела в море дополнительные корабли с "Калибрами" — Братчук

Фото: Associated Press

По информации Братчука, по состоянию на утро 10 апреля Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с ракетами.

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся российские корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Учитывая тот фактор, что враг периодически выводит на боевое дежурство свои ракетоносители (с "Калибрамы" — ред.), вероятность атаки по Одесскому региону и югу нашего государства остается очень высокой. 4 ракетоносителя врага продолжают подстерегать" , — отметил он.

Добавим, что в воскресенье, 9 апреля, Россия держала в Черном море два ракетоносителя с восемью " Калибрами " на борту. Об этом сообщала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

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Дата публикации
Просмотры
1299
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