"Свинью раскрасили, отправили бегать, включили гимн русский": оккупант рассказал о праздновании Нового года

Российский солдат поделился с женой и впечатлением от того, как его командование заботится об армии.

Российский оккупант рассказал о праздновании нового года и обсудил с женой события в Макеевке.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с женой, которую перехватила украинская разведка.

"Свинью раскрасили в сине-желтый и отправили бежать, повесили флаг, на колоночке включили гимн русский", — поделился солдат.

Также военный РФ поделился с супругой событиями в Макеевке.

Из его непоследовательной речи практически стало ясно, что командование оккупантов поместило мобилизованных в Макеевке в одно здание, поэтому подставило их под удар.

"Это просто додумались всю толпу в одно здание засунуть", — сказал он.

По его словам, "никаким перемирием там не пахнет: одни отправляют, другие отправляют, третьи отправляют".

Также оккупант рассказал о скудном оснащении.

"Группа волонтеров "за победу" будут собирать гуманитарную помощь и отправлять на передовую: "Вот привезли нам 20 балаклав, носков и все…", — сказал он.

Добавим, что 31 декабря ночью ударом уничтожено здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке. В результате удара погибли около 600 оккупантов.

Также были опубликованы фото оккупантов в ПТУ Макеевки перед "хлопком".

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