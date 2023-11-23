Свист пуль над головами не стихает: Сенцов показал видео ожесточенного боя под Авдеевкой

Бой между украинскими военными и оккупантами происходил на рассвете.

Украинский режиссер, который с самого начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, Олег Сенцов показал кадры живого боя с оккупантами под Авдеевкой Донецкой области.

Видео, продолжительностью более 30 мин, он опубликовал у себя на странице в фейсбуке, чтобы показать реалии войны.

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На кадрах видно, как украинские защитники защищают свою посадку, а оккупанты всеми силами пытаются их выбить. Для этого российские войска применяют по ВСУ все имеющееся вооружение. Обстреливают танками, бросают гранаты. Свист пуль над головами не стихает ни на секунду.

Как свидетельствует видео, бой между находившимися недалеко от посадки ВСУ украинскими военными и оккупантами начался на рассвете. Во время активных боевых действий один из украинских защитников получает ранения, однако из-за постоянных обстрелов его не сразу смогли эвакуировать.

Напомним, как сообщали ранее военные ВСУ, россияне резко увеличили количество штурмов у Авдеевки.

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