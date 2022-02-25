Свист, удар и волна разбрасывающая по квартире: жильцы поврежденного дома взрывом в Киеве рассказали о пережитом

Свист, удар и волна разбрасывающая по квартире: жильцы поврежденного дома взрывом в Киеве рассказали о пережитом

Чрезвычайники обследовали все здание – оказалось, опорные стены – не нарушены. Но, несмотря на это, более 120 семей пришлось отселить.

Столица пережила ночь и снова проснулась во взрывах недр. Около половины пятого утра жители Левого берега Киева услышали два мощных взрыва в районе Осокорковских дач. Видео огней в ночном небе начали выкладывать в соцсетях.

Сообщают журналисты ТСН.

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В момент, когда ракета попала в дом, часть жителей были в квартирах, а остальные – ночевали в бомбоубежище. Из-за этого чудом обошлось без погибших, только 8 человек получили незначительные ранения. После прилета в доме загорелся пожар сразу в нескольких местах. Ее оперативно начали тушить 7 десятков пожарных.

Спасатели приехали почти мгновенно, поскольку часть ГСЧС расположена совсем рядом. Менее чем через час огонь удалось потушить. На месте прилета ракеты образовалась огромная воронка. Если бы снаряд лег на несколько метров поближе к фасаду дома – разрушения были бы гораздо хуже. Чрезвычайники обследовали все здание – оказалось, опорные стены – не нарушены. Но, несмотря на это, более 120 семей пришлось отселить.

Силу взрыва можно оценить по масштабу воронки, диаметром она в метрах 7-10 и глубиной в человеческий рост. От взрыва здание изуродовало снизу вверх, каждый этаж. Вместо балконов кое-где – огромные дыры. Часть вещей быта вылетела на землю. Но разрушения могли быть – гораздо больше. От масштабной трагедии здесь спасли какие-то несколько метров, смотрите, вероятно, ракета легла прямо вплотную под дом, если бы полтора два метра ближе и было бы прямое попадание.

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Спасатели потушили пожар, который образовался сразу в нескольких местах — менее чем через час. Сначала эвакуировали людей, а уже потом приступили и к домашним животным.

Часть местных ночевали в бомбоубежищах, но все же большинство — в квартирах. «Полностью снесло, успел детей, дети все порезались, снесло полностью раму, все занесло туда в квартиру, квартира разбита. Я не знаю, кого русские защищают, что бомбят просто мирных жителей», — говорят жители дома.

Вадима во время атаки порубило стеклом, мужчина показывает свой балкон на 3 этаже. Место, которое было для него жильем 14 лет, россияне разрушили через мгновение.

«Секундный свист, что-то подлетающая и взрывная волна, разбрасывающая нас по всей квартире», — рассказывает мужчина.

И просто во время записи интервью – заревела воздушная тревога. Вся группа убегает в ближайшее бомбоубежище. Здесь им служит большой подземный гараж. И это холодное, темное место ныне – после разрушения дома, единственное убежище для жителей.