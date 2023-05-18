Свитан: "Если бы россияне наверняка знали, что уничтожили Patriot, следующей же ночью запустили бы "Кинжалы" по правительственному кварталу"

Эксперт назвал важный показатель того, что Patriot выполняет свою работу.

В ночь на 18 мая Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину, в частности, и на Киев. Однако враг не запустил ракеты "Кинжал" на этот раз, уничтожаемые ЗРК Patriot. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан отметил, если бы россияне наверняка знали, что уничтожили Patriot, то на следующую же ночь запустили " Кинжалы " по правительственному кварталу, но они этого не сделали.

Об этом Свитан рассказал "24 каналу".

"И даже этой ночью (против 18 мая – ред.) отправили не "Кинжалы", чтобы не позориться, потому что у них тогда сломается вся парадигма уничтожения Patriot", – заявил полковник запаса.

Вместо этого, добавил он, оккупанты использовали Х-101/Х-555 и "Калибры", то есть крылатые ракеты, чтобы избежать позора. К тому же в России были арестованы три руководителя проекта "Кинжал". Эти люди рассказывали, что "Кинжалы" являются гиперзвуковым оружием, но в конце концов они оказались очередной российской "вундервафлей". Это показатель того, что Patriot выполняет свою работу.

"То есть Киев в очередной раз прикрыли", — подчеркнул Свитан.

Он также прокомментировал заявления россиян о якобы уничтожении Patriot. Дело в том, что все "Кинжалы" были сбиты в воздухе, поэтому могли попадать обломки. Однако стартовая установка – это машина, на которую ставятся несколько блоков: если речь идет о модификации PAC-2, то это – 4 ракеты, а PAC-3 – 16 ракет. И именно модификация PAC-3 является противобаллистической, то есть против "Кинжалов".

Военный эксперт отметил, что если бы россияне наверняка знали, что уничтожили Patriot, то следующей же ночью запустили "Кинжалы" по правительственному кварталу, но они этого не сделали.

Напомним, Россия усилила обстрелы Киева. Эксперт объяснил, сколько еще продлится ракетный террор.

В ночь на 18 мая Россия нанесла очередной ракетный удар. Россияне выпустили на территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Украинская ПВО уничтожила 29 вражеских объектов.

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