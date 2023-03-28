"СВО для защиты": Лавров ошеломил циничным заявлением об "освобождении" украинцев

Российские чиновники вернулись к привычной пластинке – оправдывание войны против мирных людей в Украине. Они снова говорят о защите "русскоговорящих".

В России снова начали оправдывать войну против Украины защитой людей, общающихся на русском языке.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, МИД РФ Лавров в интервью заявил, что армия окупантов проводит "спецоперацию" для защиты "русскоговорящих".

"Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина удручает, нарушая все международные нормы. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям", – сказал Лавров.

Напомним, что фюрер Путин намерен разместить в Беларуси ядерное оружие. Это его ответ на провал в войне, который он развязал против Украины.

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