"СВО началась, закончилась, а товары будут идти": Путин цинично высказался о войне и новых союзниках

Путин намекнул, что его не интересуют человеческие жизни, а главное – это деньги.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз цинично заявил о войне РФ против Украины. Мол, самое главное, чтобы "товары шли".

Об этом он сказал во время встречи с российскими олигархами.

Диктатор еще раз доказал, что его не интересует то, что Россия массово убивает украинцев и большие потери окупантов на фронте. Мол, "СВО может закончиться, начаться и снова закончиться. Главное – это торговля". Для этого Путин нашел нового союзника – Иран.

"СВО прошла, началась, снова началась, снова прошла, а товары будут идти, сто процентов", — заявил Путин, обсуждая новый транспортный коридор из Ирана через Каспийское море.

Ранее Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что "в ближайшее время жителям европейских стран придется ездить в Россию и покупать там репу".

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