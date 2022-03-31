"Свобода должна быть вооруженной": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

Общение лидеров двух государств длилось час.
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер отметил необходимость усиленной военной помощи, поскольку в противостоянии российской агрессии наступил переломный момент.
Об этом он рассказал во время обращения вечером 30 марта.
Президент сообщил, что во время общения с Байденом поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 миллиарда долларов и дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки.
В разговоре с американским президентом Зеленский отметил, что именно сейчас – переломный момент в войне, которую развязала Россия. Он откровенно назвал президенту Байдену, что именно сейчас необходимо Украине.
"Если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания”, — объяснил содержание разговора Зеленский.
Напомним, Министерство обороны США передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Украинские бойцы получат Javelin и Stinger.
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