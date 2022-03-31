"Свобода должна быть вооруженной": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

"Свобода должна быть вооруженной": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

Общение лидеров двух государств длилось час.

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер отметил необходимость усиленной военной помощи, поскольку в противостоянии российской агрессии наступил переломный момент.

Об этом он рассказал во время обращения вечером 30 марта.

Президент сообщил, что во время общения с Байденом поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 миллиарда долларов и дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки.

В разговоре с американским президентом Зеленский отметил, что именно сейчас – переломный момент в войне, которую развязала Россия. Он откровенно назвал президенту Байдену, что именно сейчас необходимо Украине.

"Если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания”, — объяснил содержание разговора Зеленский.

"Мы никому не верим, ни в какие красивые словесные конструкции", - обращение Владимира Зеленского

Напомним, Министерство обороны США передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Украинские бойцы получат Javelin и Stinger.

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