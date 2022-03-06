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"Свобода - наша высшая ценность": глава МИД назвал единственный способ остановить войну в Украине

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"Свобода - наша высшая ценность": глава МИД назвал единственный способ остановить войну в Украине

Associated Press

По словам чиновника, необходимо не только освободить украинские территории от российской оккупации, но и побороть диктатуру Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный возможный способ остановить ужас войны - это победить путинскую диктатуру.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Российская агрессия должна стать стимулом для объединения всех 141 государства-члена ООН, осудивших вторжение России в Украину в Генеральной ассамблее, проголосовав за соответствующую резолюцию. Они должны объединиться и возродить гарантии, заложенные в Устав ООН".

Мы должны быть готовы не только освободить украинские территории от российской оккупации, но и полностью снивелировать российскую угрозу в виде путинской диктатуры. Единственный способ остановить ужасы угрозы войны - это остановить Путина. Свобода - это наша высшая ценность, и мы все сделаем для того, чтобы победить", - подчеркнул Кулеба.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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