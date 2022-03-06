"Свобода - наша высшая ценность": глава МИД назвал единственный способ остановить войну в Украине

По словам чиновника, необходимо не только освободить украинские территории от российской оккупации, но и побороть диктатуру Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный возможный способ остановить ужас войны - это победить путинскую диктатуру.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Российская агрессия должна стать стимулом для объединения всех 141 государства-члена ООН, осудивших вторжение России в Украину в Генеральной ассамблее, проголосовав за соответствующую резолюцию. Они должны объединиться и возродить гарантии, заложенные в Устав ООН".

Мы должны быть готовы не только освободить украинские территории от российской оккупации, но и полностью снивелировать российскую угрозу в виде путинской диктатуры. Единственный способ остановить ужасы угрозы войны - это остановить Путина. Свобода - это наша высшая ценность, и мы все сделаем для того, чтобы победить", - подчеркнул Кулеба.