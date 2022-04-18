"Свободная Украина! Fuck Putin": Дамиано Давид мощно поддержал Украину на фестивале в Калифорнии

Группа Måneskin выступила на фестивале Coachella.

Итальянская группа Måneskin, ставшая победителем "Евровидения-2021", мощно поддержала Украину на концерте в Калифорнии.

Во время фестиваля Coachella коллектив исполнил трек Gasoline, написавший о войне в Украине. На экране сцены транслировался ролик, где видны разрушенные украинские города.

Интересно, что перед песней солист группы Дамиано Давид выступил с громкой речью. Он отметил, что на фестивале все развлекаются, и это нормально. Впрочем, он призвал зрителей ценить то, что у них есть возможность просто попасть на концерт и быть беззаботными, поскольку кто-то в это время волнуется, проснется ли живым и сколько бомб упадет на город.

"Хочу обратиться к вам с речью Чарли Чаплина: "Слушающим меня говорю — не огорчайтесь. Свобода, которую они отнимают у нас, вернется людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет! Не подчиняйтесь тем чудовищам – машинизированным людям, с машинным умом и машинным сердцем. Вы не машина, вы не скот! Вы – люди! Вы можете сделать эту жизнь свободной и красивой, сделать эту жизнь прекрасным приключением! Давайте используем эту силу – давайте объединимся", – заявил он.

После выступления Дамиано послал президента РФ Владимира Путина.

"Свободная Украина! Fuck Putin", – сказал звезда.

Напомним, Måneskin сняли клип, где показали жуткие кадры войны в Украине, и призвали помогать украинцам.

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