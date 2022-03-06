Свободная Украина: в Албании переименуют улицу, на которой расположено посольство РФ

Свободная Украина: в Албании переименуют улицу, на которой расположено посольство РФ

Албания присоединилась к ряду стран, которые в поддержку Украины переименовывают улицы.

В столице Албании переименуют улицу, на которой расположены украинское и российское посольства.

Вскоре улица будет называться "Свободная Украина". Об этом 6 марта сообщил мэр Тираны Эрьон Велиай.

По его словам, новое название улицы будет ежедневно напоминать работникам посольства РФ о том, что Россия напала на Украину.

"Наше поколение будет всегда помнить о кровавой российской агрессии, и в наших общественных местах следует помнить о героическом сопротивлении Украины", — сказал Эрьон Велиай, пишет Reuters.

Напомним, в столице Латвии улицу, где расположено посольство России, решили назвать "улицей Независимости Украины".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.