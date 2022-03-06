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Свободная Украина: в Албании переименуют улицу, на которой расположено посольство РФ

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Албания присоединилась к ряду стран, которые в поддержку Украины переименовывают улицы.

В столице Албании переименуют улицу, на которой расположены украинское и российское посольства.

Вскоре улица будет называться "Свободная Украина". Об этом 6 марта сообщил мэр Тираны Эрьон Велиай.

По его словам, новое название улицы будет ежедневно напоминать работникам посольства РФ о том, что Россия напала на Украину.

"Наше поколение будет всегда помнить о кровавой российской агрессии, и в наших общественных местах следует помнить о героическом сопротивлении Украины", — сказал Эрьон Велиай, пишет Reuters.

Напомним, в столице Латвии улицу, где расположено посольство России, решили назвать "улицей Независимости Украины".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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