"Свободные люди": в Венгрии заявили, что отпустили украинских пленных

Венгерское правительство уверяет, что военнопленные могут вернуться в Украину, "если захотят".

Венгерское правительство опровергло заявления о том, что отказало украинским дипломатам в доступе к 11 нашим эксплененным, которых Россия передала Будапешту.

Об этом заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач, передает CNN.

Ковач сказал, что солдаты "были освобождены в России после сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена". Он уверяет, что военные по собственному желанию приехали в Венгрию.

По словам спикера, большинство военных также имели венгерское гражданство, а остальные "получили статус беженца в Венгрии".

"Теперь они свободные люди, которые могут остаться в Венгрии или покинуть Венгрию в любое время по собственному желанию. Венгерское правительство больше не следит за их перемещениями", — добавил Ковач.

Скандал с передачей украинских военных Венгрии

Напомним, 8 июня РПЦ заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.

На следующий день, 9 июня, в Венгрии подтвердили, что РПЦ передала им украинских пленников. В ГУР заявили, что нет официального подтверждения информации о военнопленных. В МИД Украины добавили, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами.

Позже в СМИ появилась информация, что Венгрия якобы планирует провести пресс-конференцию с украинскими военнопленными, на которой они должны будут раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ. Однако мероприятие так и не состоялось.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что ничего не знает судьбу военнопленных, переданных Венгрии.

Сегодня, 19 июня, Украина выдвинула ультиматум Будапешту. МИД Украины потребовало немедленно допустить украинского консула к военнопленным.

Также удалось установить имена военных, переданных Венгрии.

Европейский Союз отреагировал на такие действия Будапешта и требует объяснения, как пленные воины ВСУ оказались в Венгрии.