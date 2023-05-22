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Свободу "БНР": Сеть разразилась мемами на события в Белгородской области

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Свободу "БНР": Сеть разразилась мемами на события в Белгородской области

В Белгородской области "что-то происходит"

Украинцы шутят, что "СВО" идет по плану и паники нет

Сегодня, 22 мая, российские телеграмм-каналы неожиданно сообщили о "прорыве украинских диверсантов" на территорию Белгородской области РФ. Добровольцы легиона "Свобода России" подтвердили, что пересекли украинско-российскую границу.

Между тем, пользователи соцсетей лавиной мемов отреагировали на эту информацию. ТСН.ua собрал лучшие из них.

"Взятие" Бахмута оказалось не столь радостным для жителей Белгородской области.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Новая карта воздушных тревог.

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Отметим, что большинство украинцев против "референдума в БНР" по поводу включения в состав Украины. Мол, и своих "ватников" хватает. Максимум – независимая демилитаризованная "Белгородская народная республика".

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А вот украинизация названия Белгород была бы кстати.

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Пользователи соцсетей шутят, что нашли наконец тот таинственный населенный пункт Ненацк, откуда пропагандисты РФ ожидали контрнаступления.

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Думаем, вряд ли Кирилл Буданов согласится с таким предложением.

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И, конечно, украинцы не могли не напомнить оккупантам о "СВО идет по плану", как часто это любят заявлять Путин и его сторонники.

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facebook.com/natasya.nagorna / ©
facebook.com/natasya.nagorna
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

И в завершение – традиционная просьба от Генерального штаба ВСУ.

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Напомним, спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию на территории Белгородской области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Белгородской области 22 мая.

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Дата публикации
Просмотры
5863
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