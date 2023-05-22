Свободу "БНР": Сеть разразилась мемами на события в Белгородской области

Сегодня, 22 мая, российские телеграмм-каналы неожиданно сообщили о "прорыве украинских диверсантов" на территорию Белгородской области РФ. Добровольцы легиона "Свобода России" подтвердили, что пересекли украинско-российскую границу.

Между тем, пользователи соцсетей лавиной мемов отреагировали на эту информацию. ТСН.ua собрал лучшие из них.

"Взятие" Бахмута оказалось не столь радостным для жителей Белгородской области.

Новая карта воздушных тревог.

Отметим, что большинство украинцев против "референдума в БНР" по поводу включения в состав Украины. Мол, и своих "ватников" хватает. Максимум – независимая демилитаризованная "Белгородская народная республика".

А вот украинизация названия Белгород была бы кстати.

Пользователи соцсетей шутят, что нашли наконец тот таинственный населенный пункт Ненацк, откуда пропагандисты РФ ожидали контрнаступления.

Думаем, вряд ли Кирилл Буданов согласится с таким предложением.

И, конечно, украинцы не могли не напомнить оккупантам о "СВО идет по плану", как часто это любят заявлять Путин и его сторонники.

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Фото: Фото из социальных сетей

И в завершение – традиционная просьба от Генерального штаба ВСУ.

Напомним, спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию на территории Белгородской области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Белгородской области 22 мая.

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