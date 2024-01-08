Сводка Генштаба: на фронте за сутки произошло 55 боевых столкновений – где атакует РФ

В ночь на 8 января 2024 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Преступные удары РФ

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

8 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131",

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал",

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55,

8 крылатых ракет Х-22,

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты. На этот раз РФ атаковала разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направились по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям. Противовоздушной обороной уничтожено 8 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 55 боевых столкновений. Всего за сутки враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Обстановка на отдельных направлениях

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты со своей территории, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Синковка и Петропавловка на карте / Фото: Deepstatemap

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

Терны на карте / Фото: Deepstatemap

Также противник нанес авиационный удар в районе Новоселовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбиты 2 атаки противника вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Бахмут и окрестности / Фото: Deepstatemap

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника недалеко от Новомихайловки Донецкой области, где враг 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника потерпели Змиевка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Ситуация на левобережье

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия. В Генштабе заверили, что украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Ответные удары

Подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла Харьков ранее неизвестными ракетами.

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