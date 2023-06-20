Сводка Генштаба: ВСУ поразили 17 артподразделений, 3 станции РЭБ и 1 средство ПВО врага

Оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях, обороняются – на Запорожском и Херсонском.

В Генштабе ВСУ рассказали о главных событиях на фронте за последние сутки, 20 июня.

Удар по Украине

По уточненной информации, ночью оккупанты нанесли удар по Украине 35 иранскими "шахедами, 7 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Украинские защитники уничтожили 32 "шахеда".

Кроме того, враг нанес более 72 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Где тяжелее всего

Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 35 боевых столкновений.

За сутки ВСУ отразили 35 атак россиян

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Юнаковка, Бачевск, Степное, Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка,, Амбарное, Григоровка в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка. Под артиллерийские обстрелы попали Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

ВСУ продолжают удерживать позиции

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводили безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики проводили наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имели. Совершили обстрелы населенных пунктов Острое, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационных ударов в районах Сторожевого, Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного и Макаровки Донецкой области и Запорожья.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области;

Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области;

Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашковое, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области,

Никополь Днепропетровской области и Очаков – Николаевской.

Что в оккупации

В населенных пунктах оккупированной территории Запорожской области россияне оборудовали дополнительные блокпосты и фильтрующие пункты. Все выезжающее гражданское население вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтраций у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.

Ответные удары

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также были уничтожены 3 разведывательных беспилотника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важный объект врага.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвигаются на Таврическом направлении и нанесли оккупантам огромные потери.

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