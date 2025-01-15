Своих не бросаем, а убиваем: на Курщине россияне уронили бомбу на своих граждан

2 января в селе Сергеевка Льговского района Курской области российский самолет сбросил неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ, она оставила воронку на территории частного двора.

Об этом сообщило Astra в Telegram.

Оказалось, что бомба упала на территорию майора полиции, однако пострадавших нет. Местные жители сообщили, что инцидент произошел на улице Центральной, где проживает милиционер.

Также читайте Когда будет следующая ракетная атака РФ по Украине: эксперт дал прогноз

По данным Astra, это уже не первый случай, когда российские самолеты сбрасывают бомбы на собственную территорию или временно оккупированные районы, только за 2024 год таких случаев было зафиксировано 165, а в 2025 году уже зафиксировано четыре подобных инцидента.

Напомним, российско-северокорейские силы в Курской области, развернутые для поддержки российской армии в борьбе с украинскими войсками, понесли серьезный удар. Российский беспилотник случайно уничтожил уникальную северокорейскую установку противовоздушной обороны, являющуюся модифицированной версией российской ЗРК "Тор".

Читайте также: