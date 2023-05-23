"Своих не бросаем": мародеры-оккупанты украли часы у мертвого товарища (видео)

Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с дрона сняли момент, как российский оккупант снимает с мертвого собрата часы.

Видео мародерства россиян смотрите по ссылке.

На кадрах видно, как двое окупантов подходят к телу убитого товарища. Один из них наклоняется и снимает часы с руки трупа.

"Снимает часы и убегает", — отмечает украинский защитник, следивший за россиянами с дрона. оккупанты просто оставили труп убитого товарища на произвол судьбы и забрались прочь.

Россияне, не раздумывая, ограбили своего товарища

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Пользователи соцсетей вспомнили любимое выражение "Z-патриотов" о событиях Второй мировой – "Можем повторить".

В Сети напомнили, что россияне занимались мародерством на территории Германии, а на руках советских солдат нередко украденные часы, иногда даже женские, были на обеих руках.

В частности, по одной из версий, у одного из советских бойцов на фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом", старшего сержанта Абдулхакима Исмаилова было по часам на правой и левой руке.