"Своих не бросаем": мародеры-оккупанты украли часы у мертвого товарища (видео)

Оккупанты забрали часы, оставив труп убитого товарища на произвол судьбы.
Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с дрона сняли момент, как российский оккупант снимает с мертвого собрата часы.
Видео мародерства россиян смотрите по ссылке.
На кадрах видно, как двое окупантов подходят к телу убитого товарища. Один из них наклоняется и снимает часы с руки трупа.
"Снимает часы и убегает", — отмечает украинский защитник, следивший за россиянами с дрона. оккупанты просто оставили труп убитого товарища на произвол судьбы и забрались прочь.
Пользователи соцсетей вспомнили любимое выражение "Z-патриотов" о событиях Второй мировой – "Можем повторить".
В Сети напомнили, что россияне занимались мародерством на территории Германии, а на руках советских солдат нередко украденные часы, иногда даже женские, были на обеих руках.
В частности, по одной из версий, у одного из советских бойцов на фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом", старшего сержанта Абдулхакима Исмаилова было по часам на правой и левой руке.
Ранее у Сети появилось другое видео, как двое оккупантов ограбили и покинули своего раненого товарища. Они забрали у раненого даже каску.
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