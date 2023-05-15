"Своих не бросаем": оккупанты ограбили раненого товарища и оставили умирать

Двое оккупантов ограбили и покинули своего раненого товарища, на которого украинский дрон сбросил ВОГ.

Соответствующее видео опубликовал в Сети российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров, получивший украинское гражданство

Россияне не раздумывая ограбили своего товарища, забрав даже каску, и бросили умирать.

"Три мобика, три боевых товарища. Один из них получает тяжелое осколочное ранение. Он практически обездвижен, но друзья не бросают его в ту же секуду, не кидаются «сломя голову» из опасного места, а заботливо грабят умирающего товарища, отбирая у него даже каску. И только после этого смываются, оставив друга помирать на сельской дороге", – отметил Невзоров.

Видео мародерства россиян смотрите по ссылке.

Ранее в Генштабе сообщили, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 37 боевых столкновений.

Тем временем на Бахмутском направлении Силы обороны за последние двое суток, 14-15 мая, продвинулись от 350 метров до 2 километров.

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