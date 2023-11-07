"Своих не бросаем": в Донецкой области оккупанты подорвались на противотанковой мине и бросили умирать своего товарища (видео)

После подрыва на противотанковой мине выжили два российских оккупанта.

Российские военные, передвигавшиеся на бронетехнике возле Марьинки Донецкой области, взорвались на противотанковой мине. Двое россиян чудом выжили и поспешили скрыться, предварительно оставив умирать своего сослуживца.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, после мощнейшего подрыва российской бронетехники на противотанковых минах чудом выжили два члена экипажа.

"Правда, один из них выжил совсем ненадолго — сослуживец не оставил ему шансов на спасение, бросив умирать посреди поля", — написал Бутусов.

Оккупанты подорвались на мине и бросили умирать на поле боя своего товарища

Напомним, что оккупанты снизили темпы наступления на Авдеевку.

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