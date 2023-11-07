Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Своих не бросаем": в Донецкой области оккупанты подорвались на противотанковой мине и бросили умирать своего товарища (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
771
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Своих не бросаем": в Донецкой области оккупанты подорвались на противотанковой мине и бросили умирать своего товарища (видео)

Сожженная техника окупантов/фото иллюстративное / Фото: Национальная гвардия Украины

После подрыва на противотанковой мине выжили два российских оккупанта.

Российские военные, передвигавшиеся на бронетехнике возле Марьинки Донецкой области, взорвались на противотанковой мине. Двое россиян чудом выжили и поспешили скрыться, предварительно оставив умирать своего сослуживца.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, после мощнейшего подрыва российской бронетехники на противотанковых минах чудом выжили два члена экипажа.

"Правда, один из них выжил совсем ненадолго — сослуживец не оставил ему шансов на спасение, бросив умирать посреди поля", — написал Бутусов.

Оккупанты подорвались на мине и бросили умирать на поле боя своего товарища

Оккупанты подорвались на мине и бросили умирать на поле боя своего товарища

Напомним, что оккупанты снизили темпы наступления на Авдеевку.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
771
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация