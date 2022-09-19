"Своим ходом бежали с позиций": боевик "Л/ДНР" рассказал, как оккупанты убегали из Харьковской области

Боевик из фейковой "Л/ДНР" рассказал жене, как он бежал из Харьковской области.

Захватчик признается, что на Харьковщине происходила никакая не "перегруппировка", а боевики своим ходом убегали с позиций, боясь наступления ВСУ.

Об этом боевик рассказал в разговоре со своей женой, которую перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант жалуется на то, что его жена "даже не представляет, что там произошло". Она отмечает, что все знает и говорит, что боевики просто бежали с позиций и их оттуда никто не вывозил. Женщина отмечает, что командование оккупационных войск продолжает им врать о том, что держит все под контролем и из-за возмущения мобилизованных родственников даже создало чат для общения.

Женщина отмечает, что сейчас через Мариуполь едет техника россиян, на что мужчина рассказывает, что "он знает, что с этой техникой сделают".

Напомним, ВСУ отразили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.

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