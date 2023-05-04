"Свой-чужой": в России ученые разработали "инновацию" для своих военных, чтобы не расстреливали друг друга

В России для спецназовцев ученые разработали комплекс "Свой — чужой". По мнению разработчиков, он должен "отличать" союзника от врага.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, ученые РФ якобы изобрели способ отличить врага от союзника и замечать вражеские беспилотники. Оккупанты благодаря этому "дивайсу", как убеждают ученые, смогут даже обмениваться сообщениями во время боя.

По данным СМП, в этом комплексе есть стационарные передатчики, которые якобы обеспечивают видеосвязь.

"Есть картридж, который можно вставить в шлем или броню, – инфракрасная метка. Войска обмениваются сигналами, стационарное устройство обеспечивает их передачу, а оператор за компьютером управляет процессом. Можно будет оперативно узнать, где на поле боя противник, где союзник, отметить врага, обозначить чужой БПЛА и резко ускорить взаимодействие на поле боя. Минус дружеский огонь плюс слаженность. Сообщения обещают максимально зашифрованные, сломать такие почти невозможно", — говорят пропагандисты.

Однако действительно ли такое устройство изобрели и прошло ли оно реальные испытания — история умалчивает.

Напомним, что рупор Кремля Песков уже обвиняет в атаке беспилотниками на Кремль США.