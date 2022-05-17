Свозят снаряды и актеров: Россия готовит показуху для иностранных СМИ в разрушенном Мариуполе

Свозят снаряды и актеров: Россия готовит показуху для иностранных СМИ в разрушенном Мариуполе

Российские оккупанты готовят пресс-тур в уничтоженый Мариуполь для иностранных журналистов.

Целью агрессора является показать иностранным журналистам, что это якобы украинские, а не российские военные нещадно бомбили город.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

РФ запланировала пресс-тур оккупированными городами Украины на 18-21 мая. Агрессор собирает обломки украинских снарядов по всей Донецкой области, чтобы заявить, что Украина якобы разрушала Мариуполь. Также Россия подбирает актеров, жителей фейковых "ДНР", чтобы те рассказали о "благодарности" российским оккупантам, разрушившим когда-то успешный город.

Будут везти иностранных журналистов из Ростова-на-Дону. В программе этой показухи также предусмотрены посещения Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с кремлевской марионеткой Пушилиным.

"К участию в "пресс-туре" министерство обороны РФ пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ. Предостерегаем иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, более 3 тысяч жителей Мариуполя содержатся в "фильтрационном лагере". Его устроили в бывшей исправительной колонии №52 в поселке Оленевка Донецкой области.

Читайте также: