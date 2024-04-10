"Священная война" против Украины: призывы РПЦ сравнили с заявлениями исламистских радикалов

Российские церковники обещают россиянам "смывание грехов" за смерть на фронте в Украине.

Российская православная церковь (РПЦ) одобрила документ, в котором оправдывает планы Кремля уничтожить Украину. При этом призывы церковников очень похожи на идеологию исламистских радикалов.

Об этом пишет Atlantic Council.

Документ был принят на Всемирном русском народном соборе, который проходил во главе с патриархом Кириллом 27-28 марта. На нем вторжение РФ в Украину назвали "священной войной, в которой Россия защищает единое духовное пространство Святой Руси".

В материале отмечается, что РПЦ и раньше транслировала официальную позицию властей по ключевым вопросам, но редко когда ее заявления призывали к насилию или раскрывали территориальные амбиции.

Однако главным "экзистенциальным злом" в этом документе назван Запад, который российские церковники обвиняют в "сатанизме". А вторжение в Украину является только частью "большой духовной борьбы против Запада".

"Это очень напоминает идеологические аргументы исламистских радикалов, давно пытающихся изобразить США и другие западные страны как "сатанинские", чтобы оправдать свой экстремизм", — говорится в статье.

Еще одно заявление Кирилла о "смывании своих грехов" российскими солдатами, погибающими в этой войне, похоже на исламистскую идеологию террористов-смертников, которые попадают в рай, если отдают свою жизнь в "борьбе с неверными".

Подобные нарративы о "крестовом походе" раздаются в России уже много лет. После аннексии Крымского полуострова в 2014 году президент РФ Владимир Путин сравнил его с Храмовой горой в Иерусалиме и подчеркнул его "духовное значение" для россиян.

"Определяя вторжение в отчетливо духовных терминах, РПЦ надеется отбелить совершаемые в Украине военные преступления и поощрить больше россиян идти добровольцами", – пишет автор статьи.

По его мнению, Путин, по всей видимости, считает уничтожение Украины своей "священной миссией", поэтому на Западе должны понять, что возможности достижения любого компромисса с Кремлем не существует.

Напомним, приказ РПЦ о признании агрессии против Украины "священной войной" свидетельствует, что русская церковь перешла к религиозному нацизму. По мнению священника ПЦУ, относиться к этому нужно серьезно, потому что это идеологическое действие, направленное на власть.

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