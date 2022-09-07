Священник, который матери погибшего заявил, что в Украине "спецоперация, а не война", отказывается от своих слов

"Спецоперация, а не война" – такие слова услышала мать военного, пришедшая к Свято-Николаевскому собору в Горишних Плавнях за утешением, говорится в ТСН.

Наталья Щерба рассказывает, что ее 41-летний сын Максим работал водителем-дальнобойщиком, должен был уехать за границу на заработки, но задержался в Украине, потому что сделал предложение девушке. На войну пошел первый же день вторжения. «Он подскочил в коридор и сразу: «Мама, я ушел». Я начала умолять его, но он говорит: “Мама, кто пойдет? Нужно. Я не хочу, чтобы орки пришли в нашу Украину». Он вообще у меня такой патриот, вообще такой проевропейский парень», – говорит женщина.

Был мастер спорта по пауэрлифтингу, а на войне – пулеметчиком. Мать вспоминает последний разговор с сыном за день до его гибели. «Взрывы слышала в телефон. Он: "Мамочка, не волнуйся, все будет нормально" И вот получилось так, что 1 числа он погиб», – рассказывает женщина.

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Забрать его тело с поля боя собратья не смогли. «Попадание сразу в грудную клетку, рядом с ним парень, он к нему подбежал. И тут сразу второй прилет. Максима сразу убило, а его ранило. Забрали раненых и ушли. А Макса не смогли вытащить, так там мой ребенок и остался. Затем эти орки заняли это место. Что сейчас с телом моего ребенка, я не знаю. Говорят, что, может, закопали», — говорит женщина.

Думала, что после этого трагического известия и сама не выживет, решила пойти в Свято-Николаевский собор по утешение. «Отец Григорий у меня спрашивает, что у вас случилось? Я же ему и говорю: «Батюшка, у меня сына убили на войне». И он так и говорит: "А вы знаете, что это не война, а спецоперация?" Меня как огнем по сердцу. Я говорит, «какая спецоперация? У меня сына из танка в грудную клетку пробили, какая спецоперация? Он там стал говорить, что для Бога все живет, молитесь. Молитесь о врагах и всяком другом. Я уже не слышала, залилась слезами», – вспоминает женщина.

Отец Григорий ранее получил известность за то, что "выгонял из людей бесов". Коллеги священника уверяют, что мужчина утверждает, что такого не говорил. "Я спрашивал, говорил ли он такое слово о "спецоперации", он говорил — нет, я такого не говорил. Там по поводу погибшего защитника он говорил, что такое было, что мы молимся о нем, когда его доставят, мы отпеваем его". И все. Это по его словам", — говорят в соборе.

С самим отцом журналистам пообщаться не удалось даже под его домом. Не отвечает и телефон.

Об этом случае полиция узнала из соцсетей. «Немедленно после того, как была обнаружена публикация, полиция зарегистрировала это событие. Полиция собирает материалы для того, чтобы дать им оценку и направить их в СБУ», – заявили в полиции.

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