Священник РПЦ пожаловался на беспомощность русской армии: "Против нас весь мир"

По словам попа, России "уже поздно что-нибудь делать".
Священник РПЦ готовит пригоженных к проигрышу России. В частности, он заявил о технологической беспомощности армии оккупантами перед Вооруженными Силами Украины.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Ищи своих".
Поп отмечает, что в ВС РФ нет боеприпасов и обмундирования.
"Не подвезли боеприпасы, нет обмундирования, во всем недостача... Поздно пришли в себя, поздно схватились. Армия противника лучше вооружена. Против нас весь мир, весь технологический мир. Все против нас ополчились. Что мы можем против них сделать? Ничего", – сказал поп.
Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний прокомментировал последние события, связанные с выселением УЦ МП из Киево-Печерской лавры.
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