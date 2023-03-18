Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Священник РПЦ пожаловался на беспомощность русской армии: "Против нас весь мир"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Священник РПЦ пожаловался на беспомощность русской армии: "Против нас весь мир"

По словам попа, России "уже поздно что-нибудь делать".

Священник РПЦ готовит пригоженных к проигрышу России. В частности, он заявил о технологической беспомощности армии оккупантами перед Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Ищи своих".

Поп отмечает, что в ВС РФ нет боеприпасов и обмундирования.

"Не подвезли боеприпасы, нет обмундирования, во всем недостача... Поздно пришли в себя, поздно схватились. Армия противника лучше вооружена. Против нас весь мир, весь технологический мир. Все против нас ополчились. Что мы можем против них сделать? Ничего", – сказал поп.

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний прокомментировал последние события, связанные с выселением УЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
655
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация