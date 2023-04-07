Священнику УПЦ МП, который более 2 лет развращал своих несовершеннолетних дочерей, избрали меру пресечения

47-летний мужчина после смерти жены начал развращать своих дочерей 13 и 15 лет.

В Днепре священнику УПЦ МП, который более двух лет развращал двух несовершеннолетних дочерей, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что издевательства над девушками продолжались более 2 лет. По данным следователей, 47-летний мужчина после смерти жены начал развращать своих дочерей 13 и 15 лет.

О действиях отца девушки рассказали старшему совершеннолетнему брату, который сразу сообщил в полицию. Девушки сейчас находятся в больнице.

Отмечается, что девушек опросили в зеленой комнате (специальное безопасное место для опроса ребенка, ставшего свидетелем или жертвой преступления. Интервью проводят таким образом, чтобы не допустить ретравматизации).

"Самая "зеленая комната" напоминает обычную детскую комнату. В ней есть игрушки, мягкая мебель разного размера, краски, карандаши и т.д. А разговор с ребенком автоматически записывается", – пояснили в прокуратуре.

В полиции добавили, что благодаря аудио- и видеозаписям можно избежать повторных допросов ребенка другими участниками процесса и возвращения его в травматические события.

Задержанный должен быть лишен свободы на срок от 5 до 8 лет.

Служба по делам детей будет решать вопрос установления временной опеки над детьми.

Напомним, в Днепре 47-летний священник одного из местных храмов УПЦ Московского патриархата в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении своих детей.

Читайте также: