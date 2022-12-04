"Свято верит в ложь системы": политолог предположил, почему Путин до сих пор уверен в победе России

Эксперт подчеркнул, что заявления России о том, что она готова к переговорам, ложны по существу.

Кремлевский диктатор Владимир Путин свято верит в победу России в войне против Украины, поскольку он не может пойти против своего эго. Он верит в ту ложь, которую продуцирует его система для россиян.

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Так, по его словам, Путин уверен в том, что делает. Ему нужно и дальше удерживаться у власти и выполнять те цели, которые он перед собой поставил.

"Ему после харьковских, драматических для него событий, с бегством россиян, где была оставлена куча военной техники, удалось выровнять ситуацию в самой России. Да, она дается сотней — тысячей убитых россиян ежедневно, но ему безразлично. Для него главное стабилизировать ситуацию и он ее стабилизировал", – отметил эксперт.

Он добавил, что заявления России о якобы готовности к переговорам – ложны по существу. Путин не отказывается от своих целей.

По словам политического и экономического эксперта, Путин построил в России систему веры в себя, в пропаганду и в систему наказаний.

"Пока ему удается это удерживать, но это вопрос времени. Мне бы хотелось, чтобы это время было короче, но, к сожалению, мир неправильно подходит к формированию инструментов и методов давления на Путина и на его режим. Ярким решением является нефтяное эмбарго, которое по своей сути почти ничего не изменит в России. Однако санкционная политика, экономический спад России, уничтожение россиян в Украине, похоронки сыграют свою роль", – резюмировал Клочок.

Война России против Украины

По данным независимых российских опросов, граждане РФ все еще поддерживают военные действия против Украины. Да, 41% респондентов выступают за то, чтобы Россия продолжала военные действия в Украине.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркнула, что Путин прибег к массированным ракетным ударам по Украине из-за жестких предупреждений со стороны западных партнеров, если он применит ядерное оружие.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс рассказала, что президент России Владимир Путин на самом деле не осознает всю сложность ситуации на фронте для российских военных.

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