Святослав Вакарчук показал любимую игрушку маленького сына, которую возит с собой, как оберег

Артист растрогал новым фото.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился довольно трогательным признанием.

Тренер шоу "Голос країни-12, который во время войны ездит по разным городам Украины, чтобы поддержать бойцов, волонтеров и переселенцев, возит с собой оберег – любимую игрушку своего крошечного сына Ивана. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram и разместил соответствующее фото .

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Любимая машинка моего любимого Ивана Святославовича. От Львова до Харькова. От Киева до Николаева. Всегда со мной", – поделился звезда.

В комментариях фолловеры знаменитости отреагировали на пост:

Иван Святославович – звучит как имя Галицкого князя

Держитесь и берегите себя, Святослав!

Я машина і ти машина, налий бензину й кави

Пусть Бог оберегает вашу семью, и особенно Ивана Святославовича

Отметим, что в августе в 2021 году Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Малыша назвали Иваном – в честь известного отца певца.

О матери своего первенца Вакарчук ничего не говорил. Однако в июне в 2021 году артист сообщил, что после 20 лет отношений разошелся с Лялей Фонаревой. Позже журналисты выяснили, что новой вероятной любимой Вакарчука могла стать генпродюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Прессслужба Вакарчука не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

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