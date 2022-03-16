Святослав Вакарчук привез в Харьков помощь и спел в метро для украинцев

Музыкант продолжает посещать горящие точки нашей страны.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает ездить по самым горячим точкам Украины и поддерживать боевой дух наших граждан.

На этот раз музыкант отправился в Харьков. Туда он вместе с украинским писателем и музыкантом Сергеем Жаданом привез аварийную помощь для бойцов терробороны.

"Сегодня прекрасный день, хотя в окрестностях гремит. Мы с прекрасной миссией. Как вы видите, позади меня не только гордость Украины Сергей Жадан, но и крутые бойцы из терробороны. Мы со всей Украины привезли им аварийную помощь. Одесса, Львов присоединились. Очень важные, нужные вещи", — сказал Вакарчук.

Позже певец устроил импровизированное выступление для харьковчан на одной из станций метро. В частности, Вакарчук исполнил для украинцев "Червону руту".

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