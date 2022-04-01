Святослав Вакарчук рассказал о разрушенных украинских городах: "Нет целых районов"

Также музыкант рассказал о мужестве украинских защитников.

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук активно ездит по городам Украины и выступает в самых горячих точках.

Таким образом музыкант поддерживает людей, которые пережили бомбардировки, потеряли жилье или вынуждены покинуть собственные дома. Вместе с этим Вакарчук привозит гуманитарную помощь для военных и гражданских.

Святослав Вакарчук в Харькове

С начала войны артист успел объездить многие украинские города. По словам Вакарчука, враг разрушает города и селения.

"Я не видел Мариуполя, я так понимаю, что ситуация в Мариуполе хуже всего. Я пока, к сожалению, не видел Чернигова. Из того, что я видел, больше всего пострадала физически Ахтырка. Потому что Ахтырка полуразрушенный город. Там нет целых кварталов, целых районов. Сумы тоже пострадали. Но в определенных районах", — рассказал музыкант на YouTube-канале проекта "Український свідок".

Вместе с тем Вакарчук говорит, что люди в городах пытаются держаться и не падать духом. В частности, когда певец был в Ахтырке, местные, несмотря на обстрелы, организовали импровизированную сцену: подготовили электронное пианино и подсоединили колонки.

Святослав Вакарчук в Ахтырке / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Я спросил мэра: "А вам не страшно?" А он сказал, что сегодня прекрасный день и еще ничего не прилетало", — поделился музыкант.

Кроме того, Вакарчук поговорил и об украинских защитниках. Воины Украины очень смелые и мужественные. Гражданские люди могут спрятаться в укрытиях, а вот защитники подвергают себя опасности.

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"На передовой гораздо страшнее, ведь у гражданских есть шанс спрятаться. У военных такого шанса нет, они идут и подвергают себя опасности. Я не понимаю, почему я должен прятаться за их спины. Наша задача донести до европейцев, американцев и до всех людей свободного мира, что сегодня Украина платит страшную цену за защиту всего свободного мира. И мы просим их тоже заплатить какую-то цену, не так страшную", — добавил музыкант.

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