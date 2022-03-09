Святослав Вакарчук в Николаеве записал обращение вместе с киборгом — видео

Артист встретился с киборгом и нардепом Романом Костенко.

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Николаев, чтобы поддержать жителей города.

Там артист встретился с киборгом и нардепом Романом Костенко. Исполнитель отметил, что когда его раньше спрашивали, почему он пошел в политику, он отвечал, что за цель взял – привести туда правильных людей. Одним из таких Святослав считает Костенко.

"Герой обороны Николаева, да и в принципе, один из лучших и самых титулованных бойцов этой страны. Большая честь, Рома, быть рядом с тобой. Думаю, мы все победим, когда нас такие люди защищают", – поделился музыкант.

Со своей стороны, военный также обратился к украинцам: "Однозначно победим! Мы приехали сюда для того, чтобы защитить и мы не сдадим этот город. Мы будем стоять до конца. От каждого из вас зависит, когда этот конец россиянам придет. Держимся!" .

Также Костенко поблагодарил Вакарчука за то, что приехал их поддержать.

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