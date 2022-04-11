Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается: Залужный о Мариуполе

Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается: Залужный о Мариуполе

Главнокомандующий подчеркнул, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.

Продолжается оборона Мариуполя.

Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается.

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Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

"Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины", — отметил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно, и объяснил почему.

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