Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается: Залужный о Мариуполе

Главнокомандующий подчеркнул, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.
Продолжается оборона Мариуполя.
Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.
"Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины", — отметил он.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно, и объяснил почему.
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