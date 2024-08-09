Связан ли циничный удар РФ по Константиновке с событиями на Курщине: в 3-й штурмовой ответили

Жорин уверен, что только максимально агрессивными действиями против РФ можно приблизить завершение войны.

Для циничных и жестоких ударов по гражданским объектам россиянам не нужны никакие причины. Поэтому нет оснований связывать циничную атаку по супермаркету в Константиновке Донецкой области и события в Курской области.

Такое мнение высказал майор ВСУ, экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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"На 11-й год войны стоит уже перестать объяснять удары и террористические акты РФ нашими действиями. То есть, удар по Константиновке — это никакой не ответ на раз**банную колонну в Курской области ", — отмечает Жорин.

Военный уверен, что россиянам совершенно не нужны никакие причины, чтобы нанести ракетный удар по супермаркету, сбросить несколько КАБов на большой город, взорвать ГЭС и т.д.

"Напротив, только максимально агрессивными действиями против РФ мы можем приблизить завершение войны", – уверен заместитель командира 3 ОШБр.

Напомним, в пятницу, 9 августа, оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. В настоящее время известно об 11 погибших и 37 раненых.

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