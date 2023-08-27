Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Более 100 тысяч оккупантов": в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
871
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Более 100 тысяч оккупантов": в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении

В ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении / Фото: Associated Press

Россияне увеличивают интенсивность наступлений.

РФ держит на Лиманском и Купянском направлениях около 100 тысяч своих военных.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, россияне также усилили количество атак в этом направлении.

"На Лимано-Купянском направлении противник значительно повысил количество своих обстрелов, например, по состоянию на 26 августа он совершил 620 обстрелов позиций наших защитников и нанес 15 авиаударов", — сказал он.

В общей сложности он подытожил, что Купянском направлении находится 45 тысяч, а на Лиманском – 48 тысяч оккупационных войск.

Британские разведчики отмечают, что в течение нескольких месяцев россияне могут снова увеличить интенсивность наступлений на Купянском и Лиманском направлениях в Украине.

Тем временем враг из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Купянского района, в частности, Рублене, Амбарно, Бологовку, Двухлетнюю, Синковку, Ивановку и другие населенные пункты.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
871
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация