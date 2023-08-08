Сыграл в "горячий картофель" с украинским дроном: защитники с беспилотника эпически уничтожили оккупанта (видео)

Первые две гранаты, которые сбрасывал на оккупанта украинский дрон, россиянин откинул. Однако с третьей уже не справился.

Украинские защитники трижды сбрасывали на российского оккупанта взрывчатку. В конце концов в игру "горячий картофель" он таки проиграл.

Соответствующее видео показал главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

"Русский солдат сыграл в игру "горячий картофель" с украинской дроном и бесславно проиграл. От первой он невероятным образом отбился, со второй справился уже с трудом, а третья окончательно отправила удобрять картофель его самого", — подписал видео Бутусов.

Сыграл в "горячую картошку" с украинским дроном: как ВСУ уничтожили оккупанта с БПЛА (видео)

Напомним, ранее артиллеристы и танкисты Железной бригады показали, как уничтожили гусеничную радиолокационную станцию разведки движущихся целей.

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