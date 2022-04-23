Сыграла ментальность украинцев и их героизм: военный эксперт назвал одну из главных ошибок Путина в войне с Украиной

Сыграла ментальность украинцев и их героизм: военный эксперт назвал одну из главных ошибок Путина в войне с Украиной

Захватить Украину в кратчайшее время у Путина не получилось в том числе, потому что он не понимает ментальность украинцев.

Ни глава Кремля, ни российские оккупанты не ожидали такого сопротивления.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Никто не ожидал такого сопротивления, никто не ожидал единения. Они не учли нашу ментальность, того, что здесь власть и народ, особенно в критических ситуациях, становятся одним целым. Это первый момент. А второй момент: я бы отдал должное нашим военачальникам”, — подчеркнул Олег Жданов.

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По его словам, украинское командование было готово к тому, что украинцы сплотятся и встанут на оборону государства.

“То, что мы начали жечь колонны противника с первых километров вторжения на нашу территорию, когда они шли практически походным маршем и без прикрытия, – я скажу, что это сыграло, возможно, одну из главных ролей в том, что у них к подходу к Киеву уже не хватало сил и средств для того, чтобы организовать какое-либо сопротивление”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что украинские военные уничтожили пункт управления 49 Общевоенной армией РФ.

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