Сын экс-нардепа, который предлагает не выпускать мужчин из Украины, живет за границей

После скандального заявления бывшего советника главы МВД и исполнительного директора "Украинского института будущего" Вадима Денисенко, который предложил после войны запретить мужчинам выезд на 3 года из страны, выяснилось, что его сын живет за границей.

Об этом пишет "Апостроф".

По данным издания, сын экс-нардепа много путешествует. Впрочем, как давно парень находится за границей – неизвестно.

"Сын Денисенко не активен в соцсетях, однако вел канал на YouTube, где и размещал видео из путешествий. Больше всего видео — из путешествий по Европе", — говорится в сообщении.

Сын бывшего советника главы МВД и экснардепа Вадима Денисенко находится за границей

Сын бывшего советника главы МВД и экснардепа Вадима Денисенко находится за границей

Сын бывшего советника главы МВД и экснардепа Вадима Денисенко находится за границей

Сын бывшего советника главы МВД и экснардепа Вадима Денисенко находится за границей

Напомним, накануне руководитель Института будущего и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из Украины по крайней мере на три года после завершения войны, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

После этого в сети начались бурные обсуждения среди пользователей. Часть людей в комментариях отметила, что подобные запреты напоминают им "возвращение к совку" и некое рабство. Украинцы считают, что вместо введения непонятных запретов необходимо подумать, как мотивировать людей остаться в стране.

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