Сын Игоря Пелыха, который воюет на передовой, получил награду от Минобороны

Сын украинского журналиста и телеведущего Игоря Пелиха, который трагически погиб в ДТП в 2009 году, получил награду от Министерства обороны Украины.

Об этом рассказал Иван Пелих в своем Instagram. Защитник уже даже успел похвастаться своим отличием, которое, судя по снимку, ему подписал Министр обороны Рустем Умеров 24 апреля.

"Это все, конечно, гуд, но можно лучше наградный глок, пожалуйста", — подписал кадры Иван.

Сын Игоря Пелыха получил отличие / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Отметим, Иван Пелих – старший сын телеведущего Игоря Пелиха, который трагически погиб в ДТП в мае 2009 года. В довоенной жизни он занимался созданием видео и учился на режиссера. С началом полномасштабной войны Иван Пелих встал на защиту Украины. Сначала он служил в ТрО, после чего в рядах Первой международной роты специального назначения отправился на Донбасс.

Напомним, недавно ведущий Константин Грубич рассказал, где находятся младший сын и дочери Игоря Пелыха. Также шоумен поделился чем сейчас занимается жена покойного ведущего.

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