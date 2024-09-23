Сын Игоря Пелыха показался с побратимами в Курской области и рассказал о впечатлении: "Точно бы не подумал"

Сын украинского журналиста и телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП в 2009 году, рассказал о службе в ВСУ.

В частности, 22-летний Иван в фотоблоге неожиданно показал фото из Суджи, Курской области. Рядом с ним на изображении на фоне российского, но уже украинизированного, магазина предстают еще одна защитница и защитник. Как говорит сын Пелыха, который воюет еще с начала полномасштабного вторжения, в таком же составе он выезжал на первые бои под Лисичанском. И добавляет, что и представить себе не мог, что когда-то он будет "наваливать" врагам на их же территории в РФ.

Иван Пелых в Курской области / Фото: instagram.com/ivanpelykh

"Первые минуты в Курской области выглядели как-то так. Именно этой же командой на фото я поехал на свои первые боевые под Лисичанском и тогда бы точно не подумал, что через 2,5 года мы в таком же составе будем гонять по Курской области и наваливать п*д*рам на их же территории. Неизменным точно осталось безграничное доверие к людям, с которыми ты рядом. Готов и в огонь, и в воду, и в любую жопу мира", - написал Иван.

Напомним, недавно певица Оксана Билозир также удивила кадрами из российской Курской области. Артистка приехала туда с особым визитом и призналась, как на нее реагировали местные жители.

Оксана Билозир приехала в РФ и спела украинским бойцам в Судже

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