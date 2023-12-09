Сын Трампа оскандалился заявлением о "проигрыше Украины"

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший подверг критике внешнюю политику США в отношении Украины и заявил, что "Украина уже проиграла войну с Россией".

Об этом пишет Newsweek.

"Нет больше крупных войн, нет больше финансирования военно-промышленного комплекса! Для тех из вас, кто идиоты, Украина проиграла эту войну достаточно давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами!", — сказал он.

Трамп-младший также высказался против продолжения финансирования войны со стороны США, обвинив НАТО в том, что оно чрезмерно полагается на американскую поддержку.

Напомним, у Байдена рассказали, сколько еще могут гарантировать военную помощь Украине.

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