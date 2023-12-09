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Сын Трампа оскандалился заявлением о "проигрыше Украины"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2792
Время на прочтение
1 мин
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Сын Трампа оскандалился заявлением о "проигрыше Украины"

Дональд Трамп-младший / Фото: Associated Press

Трамп-младший высказался против "продолжения финансирования войны".

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший подверг критике внешнюю политику США в отношении Украины и заявил, что "Украина уже проиграла войну с Россией".

Об этом пишет Newsweek.

"Нет больше крупных войн, нет больше финансирования военно-промышленного комплекса! Для тех из вас, кто идиоты, Украина проиграла эту войну достаточно давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами!", — сказал он.

Трамп-младший также высказался против продолжения финансирования войны со стороны США, обвинив НАТО в том, что оно чрезмерно полагается на американскую поддержку.

Напомним, у Байдена рассказали, сколько еще могут гарантировать военную помощь Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2792
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