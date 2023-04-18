Сыну будет п**да: вагнеровец отказался от своих признаний в расстреле детей, а затем заявил об угрозах

Сначала Улдаров обвинил записавшего признание журналиста в шантаже. В ответ журналист опубликовал разговор, где вагнеровець рассказывает, что ему приказали опровергнуть свои слова о преступлениях в Украине.

Бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров опроверг свои слова об убийстве российскими оккупантами украинских детей. В частности, Улдаров рассказывал ужасную историю, как убил 5-летнего ребенка.

В комментарии "РИА ФАН" он резко отказался от своих слов.

"Я был пьяным, мы с друзьями сидели, выпивали. Я не знаю каким образом он на меня вышел, шантажом, что я раньше сидел. Шантажировали, да. У них компромат есть на меня. И то, что там было сказано, было сказано под диктовку. Меня хотят использовать. Читал, как мне сказали, нарисовали на листе. Под диктовку. У них есть видео моих пыток, где меня избивают, насилуют. И меня этими кадрами шантажируют. Я единственное, что хочу, чтобы война закончилась. Пригожин – вот такой мужик по-честному скажу. Он наши жизнь спас. И он нас держит в серьёзе", – оправдывается убийца.

Однако после этого опровержение Gulagu.net опубликовал еще одно видео с Улдаровым, где тот объясняет, почему был вынужден записать опровержение и рассказывает об угрозах в свой адрес.

"Мне позвонили из "конторы" и сказали, что если я опровержения не дам, что меня ты обманом заставил это сказать, мне и моему сыну будет п**да. Я уже сегодня собрал вещи и уехал из своей квартиры. Я взял сумку и просто убежал из дома. Я уже начал оглядываться по сторонам. В ближайшие сроки меня могут просто "устранить", — сказал вагнеровец.

Напомним, что два бывших зека, завербованных ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савичев рассказали ужасные истории, как на фронте казнили украинских детей. Улдаров рассказал, как расстрелял пятилетнего ребенка, а Савичев выполнил "приказ" убить всех украинских подростков 15-17 лет.

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