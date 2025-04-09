Сырский анонсировал новое "оружие паритета" против российских КАБов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина активно наращивает потенциал для противодействия российским авиабомбам (КАБам), а также совершает технологический прорыв в сфере дронов, в частности FPV на оптоволокне.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Во-первых, каждое действие имеет контрдействие. Если они используют свои КАБы, мы должны также использовать наши GBU, наши управляемые бомбы. И мы используем это оружие и наращиваем масштаб его использования", - сказал Сырский.

Реклама

По его словам, украинские Воздушные силы уже наносят ощутимые удары, а россияне несут потери. При этом украинские системы наведения демонстрируют лучшую эффективность, а средства радиоэлектронной борьбы способны нарушить траекторию полета российских авиабомб.

"Вот летела она в одном направлении, а потом почему-то полетела в другом", - привел пример главнокомандующий, подчеркнув, что "система управления и борьба против средств РЭБ - это постоянное соревнование".

Кроме того, Сырский отметил, что украинские войска продолжают активные оборонительные и контрнаступательные действия, включая операции на территории врага, позволяющие срывать его планы.

Отдельно главнокомандующий остановился на технологическом компоненте – дронах. По его словам, Украина уже получает новые беспилотники на оптоволокне с кабелем протяженностью до 20 км.

"Мы также начали получать дроны на оптоволокне с кабелем протяженностью 20 км, что в принципе уравнивает наши шансы с врагом. И я надеюсь, что, возможно, за месяц-два-три мы сможем значительно нарастить количество оптоволоконных FPV, практически лишат врага преимуществ, которые он имеет сейчас", - подчеркнул.

Ранее мы писали, что использование российской армией управляемых авиационных бомб (КАБ) стало большой проблемой для ВСУ, но со временем это российское чудо-оружие удалось сделать неэффективным .