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Сырский анонсировал новое "оружие паритета" против российских КАБов
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нарушить траекторию полета российских авиабомб.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина активно наращивает потенциал для противодействия российским авиабомбам (КАБам), а также совершает технологический прорыв в сфере дронов, в частности FPV на оптоволокне.
Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
"Во-первых, каждое действие имеет контрдействие. Если они используют свои КАБы, мы должны также использовать наши GBU, наши управляемые бомбы. И мы используем это оружие и наращиваем масштаб его использования", - сказал Сырский.
По его словам, украинские Воздушные силы уже наносят ощутимые удары, а россияне несут потери. При этом украинские системы наведения демонстрируют лучшую эффективность, а средства радиоэлектронной борьбы способны нарушить траекторию полета российских авиабомб.
"Вот летела она в одном направлении, а потом почему-то полетела в другом", - привел пример главнокомандующий, подчеркнув, что "система управления и борьба против средств РЭБ - это постоянное соревнование".
Кроме того, Сырский отметил, что украинские войска продолжают активные оборонительные и контрнаступательные действия, включая операции на территории врага, позволяющие срывать его планы.
Отдельно главнокомандующий остановился на технологическом компоненте – дронах. По его словам, Украина уже получает новые беспилотники на оптоволокне с кабелем протяженностью до 20 км.
"Мы также начали получать дроны на оптоволокне с кабелем протяженностью 20 км, что в принципе уравнивает наши шансы с врагом. И я надеюсь, что, возможно, за месяц-два-три мы сможем значительно нарастить количество оптоволоконных FPV, практически лишат врага преимуществ, которые он имеет сейчас", - подчеркнул.
Ранее мы писали, что использование российской армией управляемых авиационных бомб (КАБ) стало большой проблемой для ВСУ, но со временем это российское чудо-оружие удалось сделать неэффективным .