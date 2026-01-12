Сырский, Буданов и Ширяев – лидеры военных голосов для Запада в 2025 году

Реклама

Об этом свидетельствует мониторинговое исследование Института социально-политического проектирования «ДИАЛОГ», охватившего публикации об украинских военных в 30 наиболее влиятельных англоязычных глобальных СМИ.

По данным аналитиков, лидером рейтинга стал Сырский (45 публикаций), второе место занял Буданов (24 публикации), третью позицию – Ширяев (21 публикация). К ним обращались такие медиа, как Fox News, The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, The Times, Reuters, The Guardian.

«Сырский объяснял западной аудитории стратегию развития боевых действий и оперативной ситуации, а также давал аргументы по эффективности ударов украинского оружия вглубь территории РФ. Буданов общался с медиа на темы, выходящие за рамки классического поля боя. Его комментарии касались «войны будущего» и асимметричных ответов Украины. В частности, вопросов дестабилизации России изнутри», - констатируют исследователи.

Они отмечают, что западные журналисты ищут не только стратегические оценки, но и «окопную правду» - живые свидетельства военного непосредственно с поля боя. Таким голосом для них в 2025 году стал командир 225 ОШП Олег Ширяев.

«Ширяев удовлетворил этот запрос, комментируя боевые столкновения на Курщине, в том числе с северокорейцами, а также в Украине. Даже когда он на Fox News обращается к президенту Трампу с призывом предоставить Tomahawk, он делает это через призму практики поля боя», - говорится в исследовании.

Также в 2025 году западные медиа обращались к командующему СБС Роберту «Мадяру» Бровди (3 публикации), командующему объединенными силами Михаилу Драпатому (2 публикации) и командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому (2 публикации).

Исследование было проведено на основе глобального рейтинга SCImago Media Rankings. Мониторинг охватил период с 1 января по 31 декабря 2025 года.