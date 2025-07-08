Сырский доложил на Ставке: ВСУ восстанавливают позиции на Курщине и Белгородщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил на Ставке верховного главнокомандующего о ситуации на фронте. В частности, отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях России.

Об этом Сырский написал в Сети 8 июля.

Главком ВСУ доложил о ситуации на самых горячих направлениях фронта — Покровском, Лиманском, Новопавловском, Северо-Слобожанском. За прошедшие сутки произошло 188 боев с врагом. Российская армия потеряла еще более 1000 своих бойцов.

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Сырский акцентировал на действиях украинских подразделений в активной обороне. Речь идет о недопущении продвижения оккупантов вглубь обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода врага на админграницы Днепропетровской области.

«Подчеркнул восстановление позиций и удержаний территорий в Курской и Белгородской областях рф. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя», — акцентировал главком ВСУ.

Также на Ставке речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей обороноспособности Украины в защите тыловых городов, сдерживании российских штурмов на линии фронта и в DeepStrike по территории РФ.

Сырский сообщил, что держит на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Главком отметил, что войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных беспилотников.

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Ситуация на фронте — новости

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что в течение 7 июля российские войска продвинулись на Донетчине в населенных пунктах Комар, Яблоновка, Торецк, а также возле Запорожья.

Как сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, на Покровском направлении вражеская армия собралась с силами и пошла в массированные штурмы. Ситуация там ухудшается.

В то же время оккупанты стремятся любой ценой зайти в Днепропетровскую область. По информации бойца 110-й отдельной механизированной бригады Сергея Волкова, россияне используют «серую зону» для накопления штурмовых групп.

На Запорожском направлении – рекордная интенсивность вражеских штурмовых действий, заявил командир батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным Forest. Захватчики постоянно атакуют по всей линии соприкосновения, используя новую тактику.

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