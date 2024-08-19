Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: какие успехи у ВСУ и где наступает враг

Президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки в понедельник, 19 августа, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на Покровском направлении, возле Торецка и в Курской области РФ.

Об этом говорится на странице президента Telegram.

Сырский, в частности, доложил, о ситуации на фронте и наших мерах по контролю над ней.

"Идут тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта", – написал Зеленский.

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Кроме того, идет работа над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте, в то время, как в Курской области ВСУ достигают поставленных целей.

"На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что обсудили некоторые аспекты ракетной программы.

"Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом – в разработке и производстве ракет", – написал Зеленский.

Ранее стало известно, что к Курской операции присоединилось еще одно известное украинское подразделение. На одном из видео засветился 501-й батальон морской пехоты Украины.

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