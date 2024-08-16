Сырский доложил Зеленскому о ситуации на самых горячих направлениях и продвижении ВСУ на Курщине: что известно

В Курской области ВСУ продвинулись на 1-3 км, в районе Малой Локни может быть много пленных россиян, отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту о ситуации на всех основных направлениях, особенно Покровском и Торецком, а также об операции в Курской области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Доклад Главкома Сырского. Фронт – прежде всего. Покровское и Торецкое направления. Операция в Курской области – укрепляем наши позиции и пополняем обменный фонд для Украины. Благодарен каждому нашему воину!" – отметил Зеленский.

Сырский рассказал, что на Курщине ВСУ продвинулись на 1-3 км, в районе Малой Локни может быть много пленных россиян.

"Войска продолжают ведение боев. Есть продвижение по некоторым направлениям от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая", — рассказал Сырский.

Отвечая на вопрос Зеленского относительно обменного фонда, Сырский сказал, что "сейчас идут бои в районе Малой Локни".

"Я надеюсь, там будет взято много пленных", — уточнил он.

Также главком рассказал, что генерал-майор Москалев уже приступил к исполнению обязанностей руководителя комендатуры в Курской области.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал операцию ВСУ в Курской области.

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