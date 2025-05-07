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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Курщине — что происходит на приграничье

Украинские подразделения защищают приграничье от вражеской активности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Курщине — что происходит на приграничье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на территории Курской и Белгородской областей, а именно о защите от вражеской активности в приграничных районах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 мая.

«Сегодня также был доклад главкома Сырского относительно наших активных действий на территории Курской и Белгородской областей. Мы защищаем украинскую землю от вражеской активности на приграничье», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил каждое подразделения, всех наших солдат, всех наших сержантов и командиров.

«Благодарю вас всех за устойчивость и реальную силу, которая так нужна Украине», — добавил он.

Напомним, ВСУ поддерживают буферную зону в Курской области России для защиты приграничных регионов от атак РФ. Впрочем, Россия стремится создать такую же зону на украинской территории, в частности в Сумской области.

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